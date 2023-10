Fed Protokoll: Mehrheit der Fed-Mitglieder hält weitere Zinserhöhung für nötig

Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch bekräftigt, dass eine Mehrheit im geldpolitischen Ausschuss FOMC von einer weiteren Zinsanhebung in diesem Jahr ausgeht.

Allerdings ist diese Botschaft aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll zur Zinssitzung von Mitte September mit Vorsicht zu genießen. Denn jüngste Äußerungen ranghoher Notenbanker deuten eher auf stabile Zinsen hin. Hintergrund sind die in den letzten Wochen deutlich gestiegenen Kapitalmarktzinsen in den USA.

WASHINGTON (dpa-AFX)