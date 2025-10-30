Britische Pfund - Euro

1,1342
 EUR
-0,0029
-0,25 %
EUR - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
30.10.2025 08:02:10

Finland GDP Shrinks 0.1% In Q3

(RTTNews) - Finland's economy contracted for the second straight quarter in the three months ending in September, flash data from Statistics Finland showed on Thursday.

Gross domestic product shrank a seasonally and working-day-adjusted 0.1 percent sequentially in the third quarter, after falling 0.4 percent in the previous quarter.

During September, Finland's economic output fell 0.2 percent annually versus a revised 0.7 percent decrease in August.

On a monthly basis, national output declined 0.4 percent in September, reversing a 1.2 percent rebound in the prior month.

Data also showed that the number of employed persons decreased by 0.7 percent and the number of hours worked fell by 0.3 percent from the previous quarter.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
01.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.25 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen