Britische Pfund - Euro

1,1565
 EUR
-0,0027
-0,23 %
EUR - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
EUR/GBP
>
03.02.2026 12:45:32

French Inflation Eases More Than Expected

(RTTNews) - France's inflation eased more than expected in January, preliminary data from the statistical office INSEE revealed on Tuesday.

The consumer price index logged a 0.3 percent annual rise in January, slower than the 0.8 percent increase seen in December. Inflation was expected to slow moderately to 0.6 percent.

Similarly, EU harmonized inflation softened to 0.4 percent from 0.7 percent in the previous month. The rate was well below forecast of 0.6 percent.

On a monthly basis, consumer prices dropped 0.3 percent and the harmonized index of consumer prices slid 0.4 percent in January.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich im Plus -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigte sich die Wiener Börse fester. Der DAX gab hingegen nach. Anleger an der Wall Street können sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die asiatischen Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen