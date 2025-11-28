Britische Pfund - Euro

1,1420
 EUR
0,0004
0,03 %
EUR - GBP
28.11.2025 10:24:53

German Import Prices Fall At Faster Pace

(RTTNews) - Germany's import prices declined at a faster pace in October due the sharp fall in energy prices, Destatis reported on Friday.

Import prices slid 1.4 percent in October from a year ago, after falling 1.0 percent in September. Prices have been falling since April.

The annual fall was largely driven by the 15.1 percent decline in energy prices. Moreover, prices of capital goods and consumer goods were down 0.5 percent and 1.0 percent, respectively.

Meanwhile, intermediate goods prices edged up 0.1 percent and consumer goods prices rose 0.9 percent.

Excluding energy, import prices remained unchanged from the previous year.

Data showed that export price inflation softened to 0.5 percent from 0.6 percent in September.

Month-on-month, import and export prices moved up 0.2 percent each in October.

03:12 KW 48: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02:17 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
01:51 November 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
28.11.25 November 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
28.11.25 Neue Gewichtungen im Portfolio: Auf diese Aktien vertraute der Gates Foundation Trust im Zeitraum Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
