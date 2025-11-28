Britische Pfund - Euro

1,1420
 EUR
0,0004
0,03 %
EUR - GBP
28.11.2025 09:00:52

German Retail Sales Fall Unexpectedly

(RTTNews) - German retail sales dropped unexpectedly in October, official data revealed on Friday.

Retail sales decreased 0.3 percent month-on-month, offsetting the 0.3 percent increase in September, Destatis said. Economists had forecast a monthly increase of 0.1 percent.

Retail sales of food products rose 1.2 percent in real terms and non-food retail sector dropped 0.7 percent. Online and mail-order sales declined 0.6 percent in real terms.

However, on a yearly basis, retail sales grew 0.9 percent in October, slightly faster than the 0.8 percent increase in September.

In nominal terms, retail sales dropped 0.1 percent from September but increased 2.4 percent from a year ago.

03:12 KW 48: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02:17 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
01:51 November 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
28.11.25 November 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
28.11.25 Neue Gewichtungen im Portfolio: Auf diese Aktien vertraute der Gates Foundation Trust im Zeitraum Q3 2025

ATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
