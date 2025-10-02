Britische Pfund - Euro

1,1487
 EUR
0,0000
0,00 %
EUR - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
02.10.2025 10:46:47

Italy Jobless Rate Rises To 6.0%

(RTTNews) - Italy's unemployment rate increased slightly in August after falling to over eighteen years in July, data published by the statistical office Istat showed on Thursday.

The seasonally adjusted jobless rate rose to 6.0 percent in August, as expected, from a downwardly revised 5.9 percent in July, which was the lowest rate since April 2007.

In the corresponding month last year, the unemployment rate was 6.3 percent.

The number of unemployed people increased by 7,000 to 1.531 million in August compared to the previous month.

Data also showed that the employment rate decreased to 62.6 percent from 62.8 percent.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:43 September 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
08:59 Rohstoffe im 3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
08:37 Kryptowährungen im 3. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
01.10.25 3. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
01.10.25 September 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX trotz starker Vorgaben schwächer -- DAX legt weiter zu - Rekord bleibt in Reichweite -- Börsen in Asien legen zu - Feiertagspause in China
Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich die Anleger am Donnerstag wider Erwarten zunächst nicht in Kauflaune. In Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den größten Handelsplätzen in Asien dominieren am Freitag die Käufer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen