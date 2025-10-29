Britische Pfund - Euro

1,1342
 EUR
-0,0029
-0,25 %
29.10.2025 13:10:23

Italy Producer Prices Rebound 0.2%

(RTTNews) - Italy's producer prices increased slightly in September after falling in the previous month, data from the statistical office ISTAT showed on Wednesday.

Producer prices posted a monthly rise of 0.2 percent, reversing a 0.6 percent decrease in August.

The rebound in September was mainly driven by a 0.7 percent rise in energy costs. Prices for both intermediate and consumer goods increased 0.1 percent in each case.

Prices in the domestic market were down 0.2 percent, and those in the foreign market also decreased the same.

On a yearly basis, producer price inflation accelerated to 1.1 percent in September from 0.2 percent in August. Prices have been rising since December 2024.

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

