Britische Pfund - Japanischer Yen

199,1596
 JPY
-0,5175
-0,26 %
JPY - GBP
20.08.2025 01:56:32

Japan Core Machinery Orders Climb 3.0% In June

(RTTNews) - The value of core machinery orders in Japan was up a seasonally adjusted 3.0 percent on month in June, the Cabinet Office said on Wednesday - coming in at 941.2 billion yen.

That beat forecasts for a decline of 0.4 percent following the 0.6 percent drop in May.

On a yearly basis, core machinery orders climbed 7.6 percent - again exceeding expectations for an increase of 5.0 percent following the 4.4 percent gain in the previous month.

For the second quarter of 2025, orders were up 0.4 percent on quarter and 6.3 percent on year; for the third quarter, orders are forecast to fall 0.4 percent on quarter and rise 5.0 percent on year.

Börse aktuell - Live Ticker

Trump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: ATX schließlich im Plus -- DAX letztlich etwas höher -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Markt zeigte sich mit freundlicher Tendenz. Der deutsche Leitindex machte am zweiten Handelstag der Woche moderate Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag uneinheitlich. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

