Britische Pfund - Japanischer Yen

204,4994
 JPY
0,3068
0,15 %
JPY - GBP
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
Nachrichten
Nachrichten
Tools
Währungsrechner
Invertiert
19.11.2025 00:59:53

Japan Core Machinery Orders Jump 4.2% In September

(RTTNews) - The value of core machinery orders in Japan was up a seasonally adjusted 4.2 percent on month in September, the Cabinet Office said on Wednesday - coming in at 927.8 billion yen.

That beat expectations for an increase of 2.3 percent following the 0.9 percent decline in August.

On a yearly basis, core machinery orders jumped 11.6 percent - again topping forecasts for 5.4 percent and up from 1.6 percent in the previous month.

Government orders were up 7.3 percent on month and down 35.6 percent on year at 335.3 billion yen. Overseas orders were up 9.7 percent on month and 37.9 percent on year at 1.773 trillion yen.

For the third quarter of 2025, core machinery orders were down 2.1 percent on quarter and up 6.6 percent on year at 2.715 trillion yen.

For the fourth quarter, orders are predicted to be up 0.2 percent on quarter and 1.9 percent on year.

ATX und DAX letztlich mit kräftigen Abgaben -- US-Börsen schließen mit Verlusten -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte ebenso Verluste. An der Wall Street zeigen sich unterdessen deutliche Abgaben. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.
