12.01.2026 23:32:10

Japan Current Account Data Due On Tuesday

(RTTNews) - Japan will on Tuesday release November numbers for its current account, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

The current account is expected to show a surplus of 3.594 trillion yen, up from 2.834 trillion yen in October.

Japan also will see December fata for bank lending and the eco watchers survey. Lending is expected to rise 4.1 percent on year, easing from 4.2 percent in November. The eco watchers survey for current conditions is tipped to show a score of 48.8, up marginally from 48.7 in the previous month.

Australia will see January results for the consumer sentiment index from Westpac; in December, the index slumped 9.0 percent.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen