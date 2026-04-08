Japan Household Confidence Data Due On Thursday

(RTTNews) - Japan will on Thursday see March results for its household confidence index, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. The index is expected to see a score of 38.4, down from 40.0 in February.

Malaysia will release February figures for industrial production; in January, production was up 5.9 percent on year.

Thailand is scheduled to ee March results for its consumer confidence index; in February, the index score was 53.7.