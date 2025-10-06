|
Japan Household Spending Climbs 0.6% On Month In August
(RTTNews) - The average of household spending in Japan was up a seasonally adjusted 0.6 percent on month in August, the Ministry of Internal Affairs and Communications said on Tuesday - coming in at 313,977 yen.
That beat expectations for an increase of 0.1 percent following the 1.7 percent jump in July.
On a yearly basis, household spending climbed 2.3 percent - again topping forecasts for a gain of 1.4 percent - which would have been unchanged from the previous month.
The average of monthly income per household stood at 608,578 yen, up 2.8 percent from the previous year.
