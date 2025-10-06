Britische Pfund - Japanischer Yen

202,5831
 JPY
1,9335
0,96 %
JPY - GBP
07.10.2025 01:35:21

Japan Household Spending Climbs 0.6% On Month In August

(RTTNews) - The average of household spending in Japan was up a seasonally adjusted 0.6 percent on month in August, the Ministry of Internal Affairs and Communications said on Tuesday - coming in at 313,977 yen.

That beat expectations for an increase of 0.1 percent following the 1.7 percent jump in July.

On a yearly basis, household spending climbed 2.3 percent - again topping forecasts for a gain of 1.4 percent - which would have been unchanged from the previous month.

The average of monthly income per household stood at 608,578 yen, up 2.8 percent from the previous year.

ATX geht leichter in den Feierabend -- DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich, Rekord in Japan
Der heimische Aktienmarkt musste in der neuen Handelswoche leichte Verluste einstecken, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begab. Die US-Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus. Die Börsen in Fernost schlugen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
