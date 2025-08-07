Britische Pfund - Japanischer Yen

197,6883
 JPY
0,7926
0,40 %
JPY - GBP
08.08.2025 01:37:06

Japan Household Spending Slumps 5.2% In June

(RTTNews) - The average of household spending in Japan was down a seasonally adjusted 5.2 percent on month in June, the Ministry of Internal Affairs and Communications aid on Friday - coming in at 316,085 yen.

That missed forecasts for a decline of 3.0 percent following the 4.6 percent gain in May.

On a yearly basis, household spending rose 1.3 percent - again shy of expectations for 2.8 percent and down from 4.7 percent in the previous month.

The average of monthly income per household stood at 522,318 yen, up 0.4 percent from the previous year.

Börse aktuell - Live Ticker

Vage Hoffnung auf Fortschritte in der Ukraine: ATX schließt deutlich stärker -- DAX setzt sich über 24.000 Punkten fest -- US-Börsen letztlich uneinig -- Asiens Börsen schlussendlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit kräftigen Gewinnen. Der deutsche Aktienmarkt legte ebenfalls deutlich zu. Die US-Indizes schlossen am Donnerstag uneinheitlich. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag freundliche Tendenzen auszumachen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

