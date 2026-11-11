Britische Pfund - Japanischer Yen

211,7064
 JPY
-0,3433
-0,16 %
JPY - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
JPY/GBP
>
11.11.2026 08:26:09

Japan Machine Tool Orders Rise 42.5%

(RTTNews) - Japan's machine tool order growth moderated notably in October, preliminary data from the Japan Machine Tool Builders Association, or JMTBA, showed on Wednesday.

Machine tool orders grew 42.5 percent year-on-year in October, slower than the 60.4 percent jump in the previous month. Orders have been rising since July 2025.

Domestic orders grew 46.5 percent from last year, and foreign demand was 44.1 percent higher.

On a monthly basis, orders declined 8.4 percent in October, reversing a 12.8 percent growth in September.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX nach Rekord fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen