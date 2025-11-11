Britische Pfund - Japanischer Yen

202,9866
 JPY
0,8245
0,41 %
JPY - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
11.11.2025 01:29:00

Japan Overall Bank Lending Climbs 4.1% Annually

(RTTNews) - Overall bank lending in Japan was up 4.1 percent on year in October, the Bank of Japan said on Tuesday - coming in at 650.798 trillion yen.

That beat forecasts for 3.8 percent, which would have been unchanged from the previous month.

Excluding trusts, bank lending jumped an annual 4.5 percent to 571.866 trillion yen - up from 4.2 percent in September.

Lending from trusts was up 1.5 percent at 78.931 trillion yen - up from 1.3 percent a month earlier.

Lending from foreign banks jumped 27.0 percent on year to 6.476 trillion yen.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen