11.11.2026 23:33:17

Japan Producer Price Data Due On Thursday

(RTTNews) - Japan will on Thursday release October figures for producer prices, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

Producer prices are expected to rise 0.3 percent on month and 6.5 percent on year after slipping 0.3 percent on month and climbing 6.8 percent on year in September.

Australia will see November results for the inflation forecast from the Melbourne Institute; in October, inflation was seen higher by 5.3 percent.

Thailand will see October results for its consumer confidence index; in November, is score was 52.1.

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Der heimische Aktienmarkt erlebte einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt konnte ebenfalls Gewinne einfahren. Die US-Börsen legten zu. In Fernost waren am Mittwoch mehrheitlich Pluszeichen zu sehen.
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