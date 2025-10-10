Britische Pfund - Japanischer Yen

203,6549
 JPY
-0,9705
-0,47 %
JPY - GBP
10.10.2025 02:06:08

Japan Producer Prices Add 0.3% On Month In September

(RTTNews) - Producer prices in Japan were up 0.3 percent on month in September, the Bank of Japan said on Friday.

That exceeded expectations for an increase of 0.1 percent following the 0.2 percent contraction in August.

On a yearly basis, producer prices climbed 2.7 percent - again topping forecasts for 2.5 percent but unchanged from the previous month.

Export prices were up 0.1 percent on month and down 0.2 percent on year, the bank said, while import prices rose 0.1 percent on month and slumped 3.2 percent on year.

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Wall Street letztlich schwächer -- ATX schließt mit Gewinnen -- DAX nach Rekordjagd letztlich minimal in Grün -- Schlussendlich Gewinne in Asien: Nikkei mit neuem Rekord
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Donnerstag aufwärts. Der Aktienmarkt in Deutschland feierte unterdessen ein neues Rekordhoch. Die Wall Street bewegte sich leicht nach unten. In Fernost dominierten am Donnerstag die Bullen.
