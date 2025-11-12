Britische Pfund - Japanischer Yen

13.11.2025 00:55:58

Japan Producer Prices Climb 2.7% On Year In October

(RTTNews) - Producer prices in Japan were up 2.7 percent on year in October, the Bank of Japan said on Thursday.

That exceeded expectations for an increase of 2.5 percent and was unchanged from the September reading.

On a monthly basis, producer prices rose 0.4 percent - easing from the upwardly revised 0.5 percent gain in the previous month (originally 0.3 percent).

Export prices were up 1.0 percent on month and 1.2 percent on year, the bank said, while import prices rose 0.7 percent on month and fell 2.5 percent on year.

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Märkte in Fernost mehrheitlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

