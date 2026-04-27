|
28.04.2026 00:02:25
Japan Rate Decision Due On Tuesday
(RTTNews) - The Bank of Japan will wrap up its monetary policy meeting on Tuesday and then announce its decision on interest rates, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. The BoJ is widely expected to leave its benchmark lending rate unchanged at 0.75 percent.
Japan also will see March data for unemployment; the jobless rate is expected to see no change at 2.6 percent, while the jobs-to-applicant ratio is expected to dip to 1.18 from 1.19 in February.
Hong Kong will see March figures for imports, exports and trade balance. In February, imports were up 29.9 percent on year and exports rose an annual 24.7 percent for a trade deficit of HKD64.2 billion.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. An den US-Börsen zeigte sich keine einheitliche Richtung. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.