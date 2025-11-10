Britische Pfund - Euro

1,1330
 EUR
-0,0022
-0,19 %
10.11.2025 15:27:26

Latvian Inflation Rises To 4.3%, Highest Since August 2023

(RTTNews) - Latvia's consumer price inflation increased in October to the highest level in more than two years, preliminary data from the statistical office showed on Monday.

The consumer price index climbed 4.3 percent year-on-year in October, following a stable 4.1 percent rise in September.

Moreover, this was the highest inflation rate since August 2023, when prices rose 5.4 percent.

Inflation based on housing and utilities accelerated to 6.2 percent in October from 4.1 percent in September. Health costs grew at a faster pace of 4.0 percent versus a 3.7 percent rise a month ago.

On the other hand, the annual price growth in food and non-alcoholic beverages eased to 5.6 percent in October from 6.8 percent in the prior month.

On a monthly basis, consumer prices moved up 0.4 percent versus a 0.2 percent increase in September.

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Ende des US-Shutdowns in Sicht: ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
