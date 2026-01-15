|
15.01.2026 23:32:08
Malaysia GDP Data Due On Friday
(RTTNews) - Malaysia will on Friday release preliminary Q4 figures for gross domestic product, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In Q3, GDP was up 5.2 percent on year.
Singapore will see December figures for non-oil domestic exports; in November, exports were up 6.6 percent on month and 11.6 percent on year for a trade surplus of SGD7.669 billion.
Finally, the markets in Indonesia are closed on Friday for the Ascension of Prophet Muhammad.
