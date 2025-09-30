Britische Pfund - Neuseeland-Dollar

2,3202
 NZD
-0,0045
-0,19 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
30.09.2025 23:51:52

New Zealand Building Consents Climb 5.8 Percent In August

(RTTNews) - The total number of building permits issued in New Zealand was up a seasonally adjusted 5.8 percent on month in August, Statistics New Zealand said on Wednesday - up from 5.3 percent in July.

In August, there were 3,080 new dwellings consented, including 1,492 stand-alone houses; 1,199 townhouses, flats, and units; 256 apartments; and 133 retirement village units.

In the year ended August 2025, the actual number of new dwellings consented was 34,078, up 1.3 percent from the year ended August 2024.

The annual value of non-residential building work consented was NZ$8.7 billion, down 5.4 percent from the year ended August 2024.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

30.09.25 3. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
28.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
28.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.09.25 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
27.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Potenzieller US-Shutdown treibt Anleger um: US-Börsen zum Handelsende dennoch höher -- ATX schließt schwächer -- DAX letztlich im Plus -- Chinas Börsen gehen fester in die Feiertagspause
Am heimischen Aktienmarkt waren am Dienstag Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt ging es hingegen aufwärts. Die US-Börsen legten im Dienstagshandel moderat zu. Die Börsen in Asien fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen