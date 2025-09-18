|
19.09.2025 01:42:16
New Zealand Has NZ$1.185 Billion Trade Deficit
(RTTNews) - New Zealand posted a seasonally adjusted merchandise trade deficit of NZ$1.185 billion in August, Statistics New Zealand said on Friday.
That was well shy of forecasts for a shortfall of NZ$746 million following the downwardly revised NZ$716 million deficit in July (originally -NZ$578 million).
Exports were worth NZ$5.94 billion, down from the downwardly revised NZ$6.56 billion in the previous month (originally NZ$6.71 billion).
Imports were at NZ$7.12 billion, down from the downwardly revised NZ$7.27 billion a month earlier (originally NZ$7.28 billion).
