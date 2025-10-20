|
New Zealand Trade Data Due On Tuesday
(RTTNews) - New Zealand will on Tuesday release September figures for imports, exports and trade balance, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.
In August, imports were worth NZ$7.12 billion and exports were at NZ$5.94 billion for a trade deficit of NZ$1.185 billion.
New Zealand also will see credit card spending data for September; in August, spending was up 3.5 percent on year.
Taiwan will provide September numbers for export orders; in August, they had surged 19.5 percent on year.
