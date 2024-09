Notenbank Japans nimmt keine Änderung der Zinsen vor

Die japanische Notenbank hat wie erwartet nicht an den Zinsen gerüttelt.

Das Zinsziel liegt weiterhin bei 0,25 Prozent. Die Bank of Japan (BoJ) hat es im Juli angehoben, nachdem sie im März die Phase der Negativzinsen beendet hatte.

Dass die Zinsen stabil bleiben würden, war allgemein erwartet worden. Analysten und Investoren gehen aber davon aus, dass die Bank die Zinsen in den kommenden Monaten weiter erhöht. Gouverneur Kazuo Ueda hatte weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt, wenn die Wirtschaft und die Preisentwicklung den Erwartungen der Notenbank entsprechen. Ueda wird am Freitag noch eine Pressekonferenz geben, bei der auf Signale für den weiteren Zeitplan geachtet werden wird.

Ihre Erwartungen für die japanische Wirtschaft behielt die BoJ am Freitag bei. Diese habe sich leicht erholt, hieß es. die Notenbank teilte außerdem mit, dass die Auswirkungen der Devisenkursveränderungen und anderer Marktbewegungen auf die Wirtschaft genau beobachtet werden müssten.

Am Freitag zuvor veröffentlichte Daten hatten gezeigt, dass sich die Inflation im August beschleunigt hat und deutlich über dem Ziel der Notenbank von 2 Prozent lag. Die Verbraucherpreise stiegen um 3,0 Prozent zum Vorjahreszeitraum, nach einem Anstieg von 2,8 Prozent im Juli.

TOKIO (Dow Jones)