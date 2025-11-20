Britische Pfund - US-Dollar

1,3089
 USD
0,0031
0,24 %
USD - GBP
20.11.2025 15:03:04

Philly Fed Index Rebounds More Than Expected In November

(RTTNews) - After reporting a steep drop by its reading on regional manufacturing activity in the previous month, the Federal Reserve Bank of Philadelphia released on report on Thursday showing the index rebounded in November but remained in negative territory.

The Philly Fed said its diffusion index for current general activity jumped to a negative 1.7 in November after plummeting to a negative 12.8 in October, although a negative reading still indicates contraction. Economists had expected the index to climb to a negative 3.1.

Looking ahead, the Philly Fed said its diffusion index for future general activity surged to 49.6 in November from 36.2 in October, reaching its highest level in a year, as expectations for growth over the next six months were more widespread.

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX fester -- DAX klar im Plus -- Wall Street vor höherem Start -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. An der Wall Street wird vor Handelsbeginn mit Zuschlägen gerechnet. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

