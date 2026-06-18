|Zinsentscheidung im Blick
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18.06.2026 09:46:39
SNB: Leitzins bleibt wie erwartet bei null Prozent
Falls nötig, will sie aber am Devisenmarkt tätig sein. Die Bereitschaft, am Devisenmarkt zu intervenieren, bleibe erhöht, teilte die SNB am Donnerstag mit. Wegen des Anstiegs der Energiepreise liege die bedingte Inflationsprognose der SNB für die nächsten Quartale leicht höher als im März.
Der mittelfristige Inflationsdruck habe sich gegenüber der letzten Lagebeurteilung aber kaum verändert, betonten die Währungshüter. Für die Schweizer Wirtschaft prognostiziert die SNB für das laufende Jahr unverändert ein Wachstum von rund einem Prozent und für 2027 von rund 1,5 Prozent.
/rw/hr/AWP/jkr
ZÜRICH (awp)
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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images
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