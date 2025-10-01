Britische Pfund - Südkoreanischer Won

1 890,69
 KRW
2,80
0,15 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
02.10.2025 01:18:30

South Korea Inflation Jumps 0.5% In September

(RTTNews) - Consumer prices in South Korea were up a seasonally adjusted 0.5 percent on month in September, Statistics Korea said on Thursday.

That was above forecasts for an increase of 0.4 percent following the 0.1 percent contraction in August.

On a yearly basis, inflation jumped 2.0 percent - again exceeding expectations for an increase of 2.0 percent and up from 1.7 percent in the previous month.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01.10.25 3. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
01.10.25 September 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
30.09.25 3. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
28.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
28.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown im Fokus: ATX schlussendlich klar im Plus -- DAX schließt deutlich über 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street letztlichetwas höher -- Nikkei beendet Handel im Minus - China-Börsen geschlossen
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten zur Wochenmitte klar im Plus. An den US-Börsen ging es leicht aufwärts. Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen