Britische Pfund - Südkoreanischer Won

1 940,23
 KRW
-3,71
-0,19 %
03.12.2025 00:09:51

South Korea Q3 GDP Revised Up To 1.3% On Quarter

(RTTNews) - South Korea's gross domestic product expanded a seasonally adjusted 1.3 percent on quarter in the third quarter of 2025, the Bank of Korea said on Wednesday.

That's up from the 1.2 percent increase suggested in last month's advance estimate following the 0.7 percent gain in the previous three months.

On an annualized basis, GDP was up 1.8 percent - which again showed an upward revision from 1.7 percent following the 0.6 percent increase in the three months prior.

Real gross national income (real GNI) increased by 0.8 percent in the third quarter of 2025 compared to the previous quarter.

ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schließen mit Plus -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex konnten am Dienstag Gewinne einfahren. An der Wall Street dominierten die Käufer. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
