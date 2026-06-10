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11.06.2026 00:00:46
South Korea Unemployment Data Due On Thursday
(RTTNews) - South Korea will on Thursday release jobless figures for May, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In April, the unemployment rate was 2.8 percent.
Malaysia will see unemployment numbers for April; in March, the jobless rate was 2.9 percent.
Indonesia will release April figures for retail sales; in March, sales were up 3.4 percent on year.
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