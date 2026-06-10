11.06.2026 00:00:46

South Korea Unemployment Data Due On Thursday

(RTTNews) - South Korea will on Thursday release jobless figures for May, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In April, the unemployment rate was 2.8 percent.

Malaysia will see unemployment numbers for April; in March, the jobless rate was 2.9 percent.

Indonesia will release April figures for retail sales; in March, sales were up 3.4 percent on year.

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Börse aktuell - Live Ticker

Iran-Krieg eskaliert: ATX schließt nach Richtungssuche schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- DAX letztlich leichter -- Asiens Börsen schließen tiefer
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt tendierte abwärts. An den US-Börsen ging es abwärts. Die asiatischen Börsen gaben zur Wochenmitte teilweise deutlich nach.
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