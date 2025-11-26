Britische Pfund - US-Dollar

1,3218
 USD
-0,0022
-0,17 %
26.11.2025 14:36:54

U.S. Durable Goods Orders Climb More Than Expected In September

(RTTNews) - New orders for U.S. manufactured durable goods increased by more than expected in the month of September, according to a report released by the Commerce Department on Wednesday.

The Commerce Department said durable goods orders climbed by 0.5 percent in September after spiking by an upwardly revised 3.0 percent in August.

Economists had expected durable goods orders to rise by 0.3 percent compared to the 2.9 percent surge that had been reported for the previous month.

Excluding orders for transportation equipment, durable goods orders increased by 0.6 percent in September after climbing by 0.5 percent in August. Ex-transportation orders were expected to inch up by 0.2 percent.

Börse aktuell - Live Ticker

Wegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.
