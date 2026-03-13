Britische Pfund - US-Dollar

1,3226
 USD
-0,0123
-0,92 %
USD - GBP
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Nachrichten
Tools
Währungsrechner
Invertiert
USD/GBP
13.03.2026 15:26:00

U.S. Durable Goods Orders Unexpectedly Flat In January

(RTTNews) - The Commerce Department released a report on Friday showing new orders for U.S. manufactured durable goods unexpectedly came in flat in the month of January.

The report said durable goods orders were virtually unchanged in January after falling by a revised 0.9 percent in December.

Economists had expected durable goods orders to rise by 0.5 percent compared to the 1.4 percent slump that had been reported for the previous month.

The Commerce Department said orders for transportation equipment slid by 0.9 percent in January after plunging by 4.6 percent in December.

Excluding orders for transportation equipment, durable goods orders climbed by 0.4 percent in January after jumping by 1.3 percent in December. Ex-transportation orders were expected to grow by 0.5 percent.

The increase in ex-transportation orders partly reflected growth in orders for computer and electronic products, primary metals and fabricated metal products.

Meanwhile, the report said orders for non-defense capital goods excluding aircraft, a key indicator of business spending, came in unchanged in January after climbing by 0.8 percent in December.

Shipments in the same category, which is the source data for equipment investment in GDP, edged down by 0.1 percent in January after jumping by 1.0 percent in December.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

