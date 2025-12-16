Britische Pfund - US-Dollar

1,3431
 USD
0,0055
0,41 %
USD - GBP
16.12.2025 14:36:08

U.S. Employment Climbs More Than Expected In November

(RTTNews) - Employment in the U.S. increased by more than expected in the month of November, according to a report released by the Labor Department on Tuesday.

The report said non-farm payroll employment climbed by 64,000 jobs in November after tumbling by 105,000 jobs in October. Economists had expected employment to rise by 50,000 jobs.

Meanwhile, the Labor Department said the unemployment rate rose to 4.6 percent in November from 4.4 percent in September. The unemployment rate was expected to tick up to 4.5 percent.

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Wichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen starten etwas leichter -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street startet knapp tiefer. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
