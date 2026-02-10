Britische Pfund - US-Dollar

1,3621
 USD
-0,0005
-0,04 %
USD - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/GBP
>
10.02.2026 14:36:11

U.S. Retail Sales Unchanged In December

(RTTNews) - The Commerce Department released a report on Tuesday showing retail sales in the U.S. were unexpectedly flat in the month of December.

The report said retail sales came in virtually unchanged in December after climbing by 0.6 percent in November. Economists had expected retail sales to rise by 0.4 percent.

Excluding a slight dip in sales by motor vehicle and parts dealers, retail sales were still virtually unchanged in December after increasing by 0.4 percent in November. Ex-auto sales were expected to grow by 0.3 percent.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen