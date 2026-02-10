|
10.02.2026 14:36:11
U.S. Retail Sales Unchanged In December
(RTTNews) - The Commerce Department released a report on Tuesday showing retail sales in the U.S. were unexpectedly flat in the month of December.
The report said retail sales came in virtually unchanged in December after climbing by 0.6 percent in November. Economists had expected retail sales to rise by 0.4 percent.
Excluding a slight dip in sales by motor vehicle and parts dealers, retail sales were still virtually unchanged in December after increasing by 0.4 percent in November. Ex-auto sales were expected to grow by 0.3 percent.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.