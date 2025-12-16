Britische Pfund - US-Dollar

1,3431
 USD
0,0055
0,41 %
USD - GBP
16.12.2025 14:40:39

U.S. Retail Sales Unexpectedly Unchanged In October

(RTTNews) - A report released by the Commerce Department on Tuesday showed retail sales in the U.S. were roughly flat in the month of October.

The Commerce Department said retail sales were virtually unchanged in October after inching up by a downwardly revised 0.1 percent in September.

Economists had expected retail sales to rise by 0.2 percent, matching the increase originally reported for the previous month.

Excluding sales by motor vehicle and parts dealers, retail sales climbed by 0.4 percent in October after edging up by 0.1 percent in September. Ex-auto sales were expected to rise by 0.3 percent.

Wichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen starten etwas leichter -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street startet knapp tiefer. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
