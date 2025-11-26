Britische Pfund - US-Dollar

1,3218
 USD
-0,0022
-0,17 %
USD - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
26.11.2025 14:34:13

U.S. Weekly Jobless Claims Unexpectedly Edge Lower

(RTTNews) - A report released by the Labor Department on Wednesday showed an unexpected dip by first-time claims for U.S. unemployment benefits in the week ended November 22nd.

The Labor Department said initial jobless claims slipped to 216,000, a decrease of 6,000 from the previous week's revised level of 222,000.

Economists had expected jobless claims to inch up to 225,000 from the 220,000 originally reported for the previous week.

The report said the less volatile four-week moving average also edged down to 223,750, a decrease of 1,000 from the previous week's revised average of 224,750.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:06 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen