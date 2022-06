US-Notenbank Fed hebt den Leitzins um 0,75 Prozent an

Die US-Notenbank hat den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Das ist der größte Zinsschritt seit 1994, also seit fast 30 Jahren. Der große Zinsschritt war von Anlegern am Markt angesichts der enormen Teuerungsrate bereits erwartet worden.

Im Anschluss an die Fed-Sitzung wird Notenbankchef Jerome Powell die Beweggründe der Entscheider vor Journalisten erläutern. Zudem wird die Zentralbank auch aktualisierte Prognosen für das Wirtschaftswachstum, die Entwicklung der Inflation und die erwartete weitere Entwicklung des Leitzinses veröffentlichen.

Der Druck auf die Notenbank ist derzeit groß: Die Teuerungsrate ist so hoch wie seit rund vier Jahrzehnten nicht mehr, was die Kaufkraft der Verbraucher schmälert. Erhöhungen des Leitzinses durch die Notenbank verteuern Kredite und bremsen die Nachfrage. Das hilft dabei, die Inflationsrate zu senken, schwächt aber auch das Wirtschaftswachstum. Für die Notenbank ist es ein Balanceakt: Sie will die Zinsen so stark anheben, dass die Inflation ausgebremst wird - ohne dabei gleichzeitig Konjunktur und Arbeitsmarkt abzuwürgen.

Der Kurs der US-Währungshüter ist auch ein Signal an die Europäische Zentralbank EZB, die zuletzt angekündigte Zinswende tatsächlich einzuleiten. Die Europäischen Währungshüter hatten jüngst mitgeteilt, dass die milliardenschweren Netto-Anleihenkäufe zum 1. Juli auslaufen sollen, bei der Sitzung am 21. Juli will die EZB dann die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte anheben. Es wäre die erste Zinserhöhung im Euroraum seit genau elf Jahren und voraussichtlich der Anfang einer Serie von Zinsschritten nach oben.

