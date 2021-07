Zinsgespenst voraus: Ray Dalio rechnet mit starken Börsenreaktionen auf Fed-Straffung

• Zinsgespenst geht an den Märkten umher• Dalio glaubt an starke Reaktionen der Börsen nach Fed-Straffung• Warnung vor monetärer Inflation

Welche Folgen eine mögliche Straffung der Geldpolitik der US-Notenbank für die Finanzmärkte haben könnte, darauf bekamen Marktteilnehmer in den vergangenen Wochen einen Vorgeschmack. So hatte der Präsident der regionalen US-Notenbank Fed von St. Louis, James Bullard, eine Leitzinserhöhung bereits im kommenden Jahr ins Spiel gebracht. Viele Marktteilnehmer reagierten geschockt auf diese Nachricht, die Börsen ihrerseits reagierten empfindlich.

Die US-Notenbank hatte zuvor mitgeteilt, zunächst nichts an ihrer Geldpolitik ändern zu wollen, dennoch brachte die Nachricht dass die meisten Fed-Mitglieder zwei Zinserhöhungen bis Ende 2023 befürworten, die Angst vor dem Zinsgespenst an die Märkte.

Hedgefondsmanager Ray Dalio zeigte sich daraufhin besorgt, was eine mögliche Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank angehe. "Man hat die Reaktion an den Märkten gesehen, als die Fed nur eine Straffung angedeutet hat. Ich glaube nicht, dass sie viel straffen können, ohne damit einen großen negativen Effekt auszulösen", betont der Investor im Rahmen des Qatar Economic Forum.

.@Bridgewater's @RayDalio, "I'm not particularly worried about the classic demand pushing up against supply. There's something like 10% of GDP stored in financial assets - it's likely there is going to be a big pickup in demand." #QatarEconomicForum pic.twitter.com/ncBN1IoCWU