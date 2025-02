NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für AB Inbev von 75 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Es habe lange gedauert, aber nun sei eine Verschuldungsquote des Bierbrauers unter ein bestimmtes Niveau gefallen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit dürfte der größte Hinderungsgrund für ein Investment in die Papiere ausgeräumt sein./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 09:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 09:46 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.