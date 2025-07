NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5900 Pence auf "Outperform" belassen. Am Vortag sei die operative Abtrennung des Eisgeschäfts vom Konzern vollzogen worden, schrieb Callum Elliott in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die neue Magnum Ice Cream Company sei der größte Hersteller von Speiseeis weltweit und dürfte noch im Laufe dieses Jahres mittels eines Spin-off vom Konzern getrennt werden. Der Schritt sei strategisch sinnvoll, denn das Segment habe im Unilever-Konzern kontinuierlich Marktanteile eingebüßt./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 19:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2025 / 01:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.