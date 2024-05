NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Zahlen von 29,50 auf 30,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Frederick Wild aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Supermarktkette. Dabei verwies er auf die überraschend gute Entwicklung zu Jahresbeginn und die moderaten Veränderungen der Wechselkurse./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 07:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 07:55 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.