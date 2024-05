NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen. Damit gab Analyst Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seinen skeptischen Erwartungen für den am 22. Mai anstehenden Kapitalmarkttag des Lebensmittelhändlers Ausdruck. Das Kursziel für die Aktie hob er minimal von 27,36 auf 27,39 Euro an, beließ aber die Einstufung auf "Underweight". Die jüngste Rally in der Branche hat aus seiner Sicht eher technische und keine fundamentalen Gründe und sollte daher für Gewinnmitnahmen genutzt werden. Daher stufte Olcese Ahold-Konkurrent Carrefour auf "Underweight" ab und verlieh der Aktie mit Blick auf die anstehenden Zahlen für das erste Halbjahr ebenfalls den Status "Negative Catalyst Watch"./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 21:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2024 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.