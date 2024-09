NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 28,84 Euro belassen. Der Zwischenbericht des US-Branchenkollegen Kroger zeichne ein durchwachsenes Bild für den niederländisch-belgischen Lebensmittel-Handelskonzern, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf Ahold Delhaize könnten sich die Gewinnerwartungen des Marktes für 2024 und das erste Halbjahr 2025 als zu hoch erweisen. So könnte die Nachfrage der Konsumenten enttäuschen./mis



