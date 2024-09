MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Bechtle von 63 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister verfüge über solide strukturelle Wachstumstreiber, spüre aber wohl kurzfristig konjunkturellen Gegenwind, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen für die Jahre bis 2026 nach einem enttäuschenden zweiten Quartal und den für dieses Jahr gesenkten Geschäftszielen./tih/ck



