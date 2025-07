NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Gewinne dürften im zweiten Quartal wegen des anhaltenden Kostendrucks unter Druck geblieben sein, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daran ändere auch die verbesserte Auftragsdynamik nichts. Er senkte seine Ergebnisschätzung (EPS) für 2025. Der Markt dürfte indes über das schwache Jahr hinwegsehen und auf die deutsche Erholungsstory setzen./rob/mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2025 / 03:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2025 / 03:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.