MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Compugroup vor Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Im Vergleich zum Vorquartal sei mit einer höheren Profitabilität des Software-Anbieters für das Gesundheitswesen zu rechnen, schrieb Knut Woller in seinem Ausblick am Dienstag. Darauf ließen Aussagen des Managements in einer Telefonkonferenz zum ersten Quartal schließen./rob/bek/ag



