HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Compugroup von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, obwohl das Kursziel auf 49 Euro belassen wurde. In den Augen von Analyst Wolfgang Specht war die Kurskorrektur bei der Aktie des Softwareherstellers im vergangenen Jahr übertrieben. Preiserhöhungen im Segment Ambulatory Information Services (AIS), höherwertige Datenlösungen und die prall gefüllten Auftragsbücher im Bereich Hospital Information Services (HIS) dürften seiner Meinung nach in diesem Jahr die wichtigsten Wachstumstreiber sein. Dies schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2024 / 17:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.