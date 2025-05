FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Elmos von 65 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach zwei Quartalen mit einer Abwärtstendenz beim Umsatz habe der Halbleiterkonzern für das laufende Quartal eine deutliche Trendwende in Aussicht gestellt, schrieb Robert Sanders in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er sei sich aber nicht sicher, ob Elmos den Abwärtszyklus im Geschäft mit der Autoindustrie schon hinter sich habe./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 07:53 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.