NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach finalen Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Alexia Dogani wies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf hin, dass die Eckdaten schon seit Ende April bekannt gewesen seien. Der Jahresausblick der Reederei bleibe zwar unverändert, sei nun aber "mit sehr hoher Unsicherheit behaftet", schrieb sie./rob/tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 07:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2025 / 07:36 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.