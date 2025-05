NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius von 56,90 auf 49,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Bericht zum ersten Quartal habe genau gezeigt, warum die Papiere des Krankenhaus- und Arzneimittelkonzerns sein Branchenfavorit seien, schrieb David Adlington am Donnerstagabend im Nachgang. An erster Stelle steht für ihn ein Management, das tief staple und dann positiv überrasche. Adlington kappte zwar sein Kursziel wegen der zuletzt gesunkenen Branchenbewertung, lässt die Papiere aber auf der "Analyst Focus List"./rob/ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 19:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.